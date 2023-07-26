На Вінничині сили ППО збили дві російські крилати ракети

Сьогодні близько 13 години Росія завдала по Україні удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Ймовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

У повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

Обидві ракети було збито на Вінниччині.

"Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків – Каспійське море. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі 17.00", - наголосили в командуванні і закликали не ігнорувати повітряні тривоги і в разі небезпеки - прямувати в укриття.

Нагадаємо, Росія вдень 26 липня запустила крилаті ракети зі східного напрямку. Повітряні сили закликали вінничан бути в укриттях. Відбій по областях оголосили близько 14:50.

Згодом військові повідомили, що група ворожих Ту-95мс (12 літаків) вилетіла з аеродрому "Оленья", Мурманської області рф. Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – 17.00.