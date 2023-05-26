Є постраждалі і щонайменше один загиблий. Інформація про них уточнюєтсья.

Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА

Російські війська знову завдали ракетного удару по місту Дніпро. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі", – написав він у Telegram.

Станом на 13:18 відомо про одного загиблого – це чоловік 69 років. За даними ОВА, у момент удару він просто йшов вулицею. Ще 23 людини були поранені.

"21 – в стаціонарі, з них троє – «важкі»", – додали в ОВА.

Гасіння пожежі триває.

В ОВА о 12:09 повідомили, що станом на цю хвилину відомо про 15 поранених і одну жертву.

"Дві будівлі зайнялися. В цілому вогонь охопив 500 кв. м. Зараз рятувальники приборкують пожежі", – зазначив Лисак.

Серед поранених у Дніпрі – двоє дітей. Це хлопчики трьох та шести років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА

Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА

"Ракетний удар по поліклініці в місті Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби. Вічна памʼять загиблому та співчуття рідним", – наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог масовано атакував Дніпропетровщину ракетами та дронами. Дісталося і Дніпру. У приватному домоволодінні та двох приватних підприємствах виникла пожежа, яку вже загасили. Понівечена заправка, постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу, лікуватиметься вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Триває обстеження територій. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Ворог також обстріляв Марганецьку громаду з безпілотників. Минулося без жертв.

Уночі над областю зафіксовано збиття ракет та "Шахедів". Дані щодо кількості уточнюються.