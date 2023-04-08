У релігійній організації стверджують, що Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє.

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) заперечує наявність російських паспортів у митрополита Онуфрія та у інших архієреїв церкви.

Про це повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

“У зв’язку з появою на інтернет-порталі “Українська правда” недостовірної та маніпулятивної інформації про архієреїв Української Православної Церкви, слід повідомити, що частина згаданих у відеоматеріалі єпископів була позбавлена громадянства без жодного обґрунтування, і тому вони подали до суду позов з вимогою відновити їх українське громадянство, оскільки іншого вони не мають. Суд відкрив провадження за їх клопотанням”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оскільки СБУ неодноразово заявляла, що перевіряла всіх єпископів УПЦ на наявність подвійного громадянства та не скасовувала українське громадянство в інших згаданих у сюжеті архієреїв, наведена у відеоматеріалі інформація не може відповідати дійсності. Також стверджується, що автор відеосюжету навів як докази кадри з відверто сумнівним і нічим не підтвердженим змістом.

“Блаженніший Митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє”, - зауважили в УПЦ МП.

При цьому в Церкві кажуть, що у них викликає подив той факт, що українські журналісти наполегливо шукають “неіснуючі російські паспорти” у єпископів Української Православної Церкви і натомість, за твердженням УПЦ МП, ігнорують відверті заяви представників ПЦУ про наявність в архієреїв цієї релігійної організації громадянств РФ та “ЛНР”.

Нагадаємо, вчора українські журналісти опублікували розслідування про те, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священнослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії. Наприклад, Онуфрій отримав свій паспорт у Москві 20 березня 2002 року. А через рік - другий закордонний паспорт громадянина РФ.

Усім зі згаданих громадян РФ (за винятком митрополита УПЦ МП Онуфрія) президент Володимир Зеленський цьогоріч у січні призупинив українське громадянство.

У лютому Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП.