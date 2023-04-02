У Хмельницькому люди зібралися біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП, де сталося побиття українського військового.

Про це повідомляє Суспільне.

Поблизу собору зібралось близько 50 осіб. За словами журналістів, люди хочуть почути пояснення, чому представники УПЦ МП побили військового.

З людьми біля храму спілкується священник собору Олександр Рибчинський.

Тим часом на позачерговій сесії Хмельницької міської ради планують припинити користування УПЦ (МП) усіма земельними ділянками на території громади. Також, ініціюють таке рішення обласної та районної рад. Про це повідомив міський голова Олександр Симчишин.

«Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені», - написав Симчишин.

Нагадаємо, що у Хмельницькому священники УПЦ МП у церкві побили добровольця Збройних сил України. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".