На Харківщині два чоловіка намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет

Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

У Харківській області дві людини підірвалися під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомив у Телеграм голова ОВА Олег Синєгубов.

У селі Яремівка Ізюмського району області двоє чоловіків (71 рік і 29 років) знайшли вибухонебезпечний предмет і спробували його розібрати самостійно на подвір'ї будинку. У результаті предмет здетонував. Обох чоловіків госпіталізували з пораненнями. Стан одного з постраждалих оцінюють як важкий.

Нагадаємо, що в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвалася 66-річна жінка.