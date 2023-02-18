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У Хмельницькому - вибухи, - ОВА (оновлення)

Жителів закликають перебувати в укриттях.

У Хмельницькому - вибухи, - ОВА (оновлення)
Фото: Одеса офіційно

У Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це у своєму телегра-каналі повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

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Наразі в Україні триває повітряна тривога у багатьох областях.

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, раніше дві "незрозумілі цілі" залишили Миколаївщину на північному заході й попрямували на захід держави.

Згодом Кім зазначив, що військові відкрили рахунок збитих ракет.

Оновлення 9.18. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Росія використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій, і запускає ракети. 

Нагадаємо, протягом доби 17 лютого рашисти завдали по Україні 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

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