У Хмельницькому - вибухи, - ОВА (оновлення)

У Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це у своєму телегра-каналі повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Наразі в Україні триває повітряна тривога у багатьох областях.

За словами керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, раніше дві "незрозумілі цілі" залишили Миколаївщину на північному заході й попрямували на захід держави.

Згодом Кім зазначив, що військові відкрили рахунок збитих ракет.

Оновлення 9.18. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Росія використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій, і запускає ракети.

Нагадаємо, протягом доби 17 лютого рашисти завдали по Україні 10 ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.