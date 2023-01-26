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Унаслідок влучання ракети у Голосіївському районі є вбиті і поранені (оновлено)

Інформація уточнюється.

Унаслідок влучання ракети у Голосіївському районі є вбиті і поранені (оновлено)
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

Під час повітряної тривоги у Києві прогриміли вибухи. Внаслідок влучання ракети у нежитлову забудову Голосіївського району загинула людина, ще  двоє отримали поранення.  

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

“Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом”, – поінформував мер.

Оновлено 10:39. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у Голосіївському районі Києва є постраждалі внаслідок радіння частини ракети. 

Оновлено 10:44. Віталій Кличко поінформував, що в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого і двох поранених. У КМВА уточнили, що загинув чоловік 55 років. Постраждалих госпіталізували медики.

 

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони збили понад 15 російських крилатих ракет, випущених в напрямку Києва.

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