Унаслідок влучання ракети у Голосіївському районі є вбиті і поранені (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Києві прогриміли вибухи. Внаслідок влучання ракети у нежитлову забудову Голосіївського району загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

“Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом”, – поінформував мер.

Оновлено 10:39. У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що у Голосіївському районі Києва є постраждалі внаслідок радіння частини ракети.

Оновлено 10:44. Віталій Кличко поінформував, що в результаті влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі є інформація про одного загиблого і двох поранених. У КМВА уточнили, що загинув чоловік 55 років. Постраждалих госпіталізували медики.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони збили понад 15 російських крилатих ракет, випущених в напрямку Києва.