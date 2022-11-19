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NASAMS допоміг: біля Бахмута збили Су-35 окупантів

Пілот катапультувався, але не вижив.

NASAMS допоміг: біля Бахмута збили Су-35 окупантів
Фото: Скрін з відео

У районі Бахмута Донецької області Збройні сили України за допомогою норвезького комплексу NASAMS збили російський винищувач Су-35.

Про це Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

“ЗСУ за допомогою норвезького комплексу NASAMS у районі Бахмута збили новітнє та високотехнологічне кацапське відро з болтами, він же винищувач Су-35”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, пілот катапультувався, але не вижив.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 19 листопада орієнтовно склали 83 880 осіб. За минулу добу сили оборони ліквідували 420 окупантів. Окупанти втратили загалом 278 літаків.

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