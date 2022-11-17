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Кім попередив про ракети в повітрі, Хмельницька ОВА – про реальну загрозу удару (оновлено)

Тривога оголошена в більшості областей. Слід перебувати в укриттях. 

Кім попередив про ракети в повітрі, Хмельницька ОВА – про реальну загрозу удару (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про запуск ворожих ракет.

"4 перших ракети в повітрі. Бережімо себе", – написав він о 8:06.

Оновлення 8:58. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про реальну загрозу удару.

"Ворог знову взявся за своє: є реальна загроза ракетного удару! Наполегливо закликаю усіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги! Також нагадую: удари спрямовуються на об'єкти енергетики та інфраструктури. Прошу триматися подалі від таких місць. Крім того, під час повітряної тривоги не можна користуватися ліфтом – через аварійне відключення електроенергії ви можете опинитися у пастці", – наголосив він. 

Повітряна тривога лунає в більшості областей країни. Про можливу ракетну атаку попереджав і голова Харківської ОВА. У Дніпрі місцеві повідомили про вибухи, ще в кількох областях спрацювала ППО.  

Слід перебувати в укриттях. 

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