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За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини

Одне із сіл залишилось без електропостачання.

За день росіяни обстріляли 5 громад Сумщини
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

За сьогодні, 8 листопада, ворог обстріляв Краснопільську, Білопільську, Зноб-Новгородську, Великописарівську та Миропільську громади Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він додав, що загалом за день окупанти спрямували на прикордоння Сумщини 59 мін та снарядів. 

Зокрема, о 10:20 на одне із прикордонних сіл Краснопільської громади армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. По іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 “прильоти”) та мінометів (14 “прильотів”). Обійшлось без руйнувань.

Також по Великописарівській громаді ворог бив із мінометів, було 3 вибухи, без руйнувань. 

По Зноб-Новгородській громаді росіяни стріляли із мінометів, 8 “прильотів”, без руйнувань. 

По території Білопільської громади росіяни задіяли артилерію, зафіксовано 20 вибухів на околицях прикордонного села. Пошкоджені електроопори, працює аварійна бригада.  

Крім того, росіяни обстріляли Миропільську громаду із мінометів, було 11 “прильотів”, без руйнувань. 

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Було поранено восьмирічного хлопчика. Є серйозні руйнування домівок у приватному секторі. Від обстрілів було пошкоджено багатоквартирний будинок, магазини і заклад освіти.

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