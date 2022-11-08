На півдні українська авіація завдала за добу 8 ударів по ворогу, два з них – по опорних пунктах.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
ЗСУ чотири рази вдарили по системах протиповітряної оборони та два – по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.
Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають:
- 32 рашисти,
- зенітно-ракетний комплекс “Стріла”,
- танк,
- дві гармати-гаубиці,
- 8 одиниць авто-бронетехніки.
Також ліквідовано склад боєприпасів в Бериславському районі.
Нагадаємо, 6 листопада Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
З початку війни російська армія орієнтовно втратила 76 460 солдатів.