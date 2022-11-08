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На півдні ЗСУ ліквідували 32 рашистів і склад боєприпасів ворога

ЗСУ чотири рази вдарили по системах протиповітряної оборони РФ.

На півдні ЗСУ ліквідували 32 рашистів і склад боєприпасів ворога
Фото: Скрін з відео

На півдні українська авіація завдала за добу 8 ударів по ворогу, два з них – по опорних пунктах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ чотири рази вдарили по системах протиповітряної оборони та два – по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають: 

  • 32 рашисти, 
  • зенітно-ракетний комплекс “Стріла”, 
  • танк, 
  • дві гармати-гаубиці, 
  • 8 одиниць авто-бронетехніки.

Також ліквідовано склад боєприпасів в Бериславському районі.

Нагадаємо, 6 листопада Збройні сили України знищили ще 530 російських окупантів. Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

З початку війни російська армія орієнтовно втратила 76 460 солдатів.

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