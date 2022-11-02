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Російські окупанти обстрілюють Харків

Містян закликають перебувати в укриттях.

Російські окупанти обстрілюють Харків
Фото: скріншот

Росіяни ввечері 2 листопада обстрілюють Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!” - написав Синєгубов.

 

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив у ціль.

Нагадаємо, Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру. Також ввечері 2 листопада над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки іранських дронів.

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