Російські окупанти обстрілюють Харків

Росіяни ввечері 2 листопада обстрілюють Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!” - написав Синєгубов.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив у ціль.

Нагадаємо, Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру. Також ввечері 2 листопада над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки іранських дронів.