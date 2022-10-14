Окупанти знову обстрілюють Запоріжжя, руйнувань зазнала інфраструктура

Вночі 14 жовтня російська армія знову обстрілює Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру. Прямуйте до укриттів. Бережіть себе!”, – закликав він.
Оновлення 05:56. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що руйнувань зазнала інфраструктура одного із районів міста, на місці працюють відповідні служби.
Інформація щодо постраждалих з’ясовується.
Нагадаємо,Старух повідомив, що за два тижні у Запоріжжі та області ворожими ракетами вбито понад 70 людей.