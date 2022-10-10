Росія випустила зранку по Україні 83 ракети, – Ігнат

Зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, понад 40 них збили сили ППО. Про це повідомив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Безумовно, це не порівняти з 24 лютого, але сьогодні маємо 83 ракети, з них збито на 11:40 понад 40 ракет. Також збили 9 з 12 «Шахідів» (безпілотники, – ред.)", – розповів Ігнат.

Він додав, що для обстрілів росіяни використовують високоточні ракети Х-101 та Х-555, які вони запускають з Каспійського регіону. Також застосовують ракети "Калібр", "Іскандер", С-300 та РСЗВ "Торнадо".

Нагадаємо, зранку територія України зазнала масованого ракетного удару з боку російських окупантів. Зафіксовані "прильоти" одразу в кількох містах та областях. Є пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає світла.