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Унаслідок учорашніх ударів по Запоріжжю загалом загинули 11 людей

Троє – за однією адресою і вісім за другою. 

Унаслідок учорашніх ударів по Запоріжжю загалом загинули 11 людей
Фото: ДСНС

Станом на 7 ранку кількість загиблих від російських ударів по Запоріжжю становить 11 людей. За однією адресою знайшли вісьмох загиблих, за іншою – трьох.

Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники додали, що роботи на місці зруйнованих будинків тривають 

З-під завалів будинку, де загинули вісім мешканців, дістали шістьох. З них пʼятеро потребували госпіталізації. З-під завалів чотириповерхівки, де загинули троє, врятували 15 осіб. З них вісім госпіталізовано.

"Всього врятовано 21 людину, загинуло 11 людей", – зазначили рятувальники. 

За вчора Росія вчинила на Запоріжжя декілька атак. Спершу – влучила ракетами С300 в житлові багатоповерхівки. Внаслідок ударів загинули троє людей. 

Після десятої ранку окупанти здійснили нову атаку. А вночі ворог атакував місто безпілотниками, ймовірно, іранськими. 

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