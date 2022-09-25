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Україна отримала від США системи ЗРК NASAMS, - Зеленський

Однак Україні замало такої кількості систем, щоб захистити цивільну інфраструктуру.

Україна отримала від США системи ЗРК NASAMS, - Зеленський
Зенітні ракетні комплекси NASAMS
Фото: ukrinform.ua

Україна отримала від США системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю виданню CBS.

Глава держави висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за надані Himars, інші реактивні системи залпового вогню та артилерію, які дають можливість українській армії продовжувати контрнаступ. Він наголосив також на потребі у системах ППО.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.

За його словами, на жаль, отриманого озброєння недостатньо, щоб захистити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, виші та помешкання українців.

"Якщо буде безпечно, вони приїдуть, поселяться, будуть тут працювати і платити податки, і тоді в нас не буде дефіциту в 5 мільярдів доларів у нашому бюджеті. На сьогодні США виділяють нам 1,5 мільярда доларів на підтримку нашого бюджету для ведення цієї війни. Але якщо наші люди повернуться, а вони дуже хочуть повернутися, у них велика мотивація, вони будуть працювати тут. І тоді США не прийдеться просити надавати допомогу... І для Сполучених Штатів це буде значна економія, а для нас - можливість убезпечити свою територію та зробити її безпечною для нашого населення", - підкреслив Президент.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони США законтрактувало для України ударні безпілотники Switchblade 600. А в серпні було укладено угоди щодо норвезьких зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS і 155-мм боєприпасів.

В українських Повітряних Силах заявили, що зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.

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