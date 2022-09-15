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Ворог вдарив по Кривому Розі ракетами "Кинджал" та "Іскандер", – ОК “Південь”

Окупанти намагалися створити надзвичайну ситуацію в регіоні.

Ворог вдарив по Кривому Розі ракетами "Кинджал" та "Іскандер", – ОК “Південь”
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Ворог для вчорашнього удару по Кривому Розі використовував аеробалістичні ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“За уточненими даними для цього ракетного удару ворог застосував аеробалістичні ракети типу “Кинджал” та “Іскандер””, – йдеться у повідомленні.

В ОК додали, що окупанти намагалися створити надзвичайну ситуацію в регіоні.

Постраждалих нема і ситуація під контролем рятувальних та аварійних служб. Триває ліквідація наслідків.

Нагадаємо,14 вересня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. 

Окупанти поцілили по об’єктах критичної та транспортної, були серйозно пошкоджені гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу лишилися без води.

Після ракетних ударів почав стрімко зростати рівень води в річці Інгулець, піднявшись на понад 2,5 метра. В Офісі Президента заявили, що на місці ракетного удару спостерігається витік води зі швидкістю 100 кубометрів в секунду. 

У Науково-дослідному гірничорудному інституті заявили, що масований ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі вплине не лише на якість питної води у місті, але й на флору та фауну в Інгульці.

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