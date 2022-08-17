Україна веде контрнаступ шляхом створення хаосу всередині російських військ, – Подоляк

Радник голови Офісу президента заявив, що найближчими місяцями інциденти на російських базах і складах на окупованих територіях можуть продовжитися.

Україна знищує матеріально-технічне забезпечення ворога, і цим створює хаос всередині російських військ, завдаючи ударів по лініях постачання окупантів углибині захоплених територій.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив The Guardian. Він додав, що найближчими місяцями можуть відбутися нові інциденти, схожі на таємничі удари по залізничному вузлу та авіабазі в Криму.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб знищити лінії постачання, матеріально-технічне забезпечення, склади боєприпасів та інші обʼєкти військової інфраструктури. Це створює хаос у їхніх власних силах", – заявив він.

Подоляк наголосив, що тактика України – не така, як у Росії, котра знищує артилерією цілі міста, як Маріуполь.

"Росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, і потрібно йти лише в одному напрямку. Український контранступ виглядає інакше. Ми не використовуємо тактику 60-70 років минулого століття", – саказав радник голови ОПУ.

Він додав, що Україні потрібно ще 50-80 реактивних систем залпового вогню на додачу до вже наявних приблизно 20.

Він припустив, що атака на авіабазу в Криму, яка відбулася минулого тижня, може бути роботою партизанів.

"Я, безумовно, погоджуюся з російським міноборони, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я думаю, ми можемо побачити більше таких випадків", – заявив він.

Подоляк додав, що Україна розглядає зведений окупантами кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму.

Нагадаємо, 9 серпня на авіабазі повітряно-космічних сил Росії в окупованому Криму відбулися вибухи. Росіяни назвали це детонацією. Генштаб ЗСУ повідомив, що того дня ворог втратив девʼять літаків.

15 серпня в Криму відбулися нові вибухи, одразу в трьох місцях: на залізничному вузлі було пошкоджено трансформаторну станцію, на складі детонували боєприпаси, над авіабазою біля Сімферополя підіймався густий дим.