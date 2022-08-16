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У Джанкойському районі Криму лунають вибухи

Рефат Чубаров говорить про влучання в склад боєприпасів. 

У Джанкойському районі Криму лунають вибухи
Вибух у Криму 16 серпня, скріншот відео
Фото: місцеві ЗМІ

Уранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму чути вибухи і видно вогонь.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району .

Вибухи лунають протягом часу”, – йдеться в повідомленні.

Чубаров додав, що “о 07.41 – влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом”. О 8:04 гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксёнов терміново вирушив до села Майське Джанкойського району. Село Майське знаходиться на відстані одного кілометру від селища Qalay (нині Азовське).

 

Нагадаємо, в окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром Повітряно-космічних сил Росії. Окупанти назвали це "детонацією боєприпасів" і сказали, що технічних втрат не було. Наступного дня після "детонації" Генштабу ЗСУ повідомив про знищення 9 літаків ворога. 

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