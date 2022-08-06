Бійці 54-ї бригади збили "Орлан-30" окупантів

Бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи збили безпілотник окупантів "Орлан-30".
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Цей пристрій є модифікованою версією основного розвідувального БПЛА російських загарбників "Орлан-10" та насамперед відрізняється більшою операційною висотою, що дає можливість нести більше корисного навантаження – до 8 кг.
Також цей БПЛА можна використовувати, як лазерний цілевказівний далекомір. Тобто він може підсвічувати ціль променем аби забезпечити точну цілевказівку для керованого боєприпасу. Максимальна швидкість польоту "Орлан-30" сягає близько 170 км/год.
Нагадаємо, що литовські волонтери передали ЗСУ партію високотехнологічного обладнання литовського виробництва для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами росіян.
А Іран, ймовірно, надіслав першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.