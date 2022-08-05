Окупанти вдарили ракетами поруч зі Запоріжжям

Російська армія вночі 5 серпня завдала ракетного удару поруч з містом Запоріжжя.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
“Ворог і надалі не дає спокою Запорізькому краю. Зафіксовано прихід кількох ракет поруч з обласним центром”, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією жертв немає.
“Подробиці згодом”, – додав Старух.
Окрім того, голова ОВА повідомив, що близько 22:00 4 серпня в обласному центрі було чутно низку гучних вибухів.
“Ці звуки – результат ворожих обстрілів населених пунктів розташованих поблизу лінії розмежування. Удари були нанесені в напрямок сіл Новоолександрівської громади Запорізького району. Руйнувань зазнали приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури”, – сказав Старух.
Частина населених пунктів залишилась без світла та водопостачання, наразі триває відновлення мереж. Рятувальники ДСНС ліквідували всі пожежі.
Одна людина отримала осколкові поранення, їй надано першу медичну допомогу й ушпиталено.
Нагадаємо, окупанти обстрілювали Запорізьку область і 4 серпня вночі. Пошкоджено й зруйновано житлові будинки, склади агрофірми, зерносховище. Постраждала одна людина.