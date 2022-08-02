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Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили

Цілі летіли в бік центральних, південних та західних областей України.

Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Фото: defence-ua.com

Українська протиповітряна оборона збила сім із восьми крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію.

Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України", - розповіли в командуванні.

За інформацією військових, шість ворожих ракет ліквідували зенітні ракетні війська. Ще одну збив винищувач української авіації.

Одна російська ракета влучила по Львівщині. Тут було уражено зенітний ракетний комплекс. 

Інформацію про збитки та постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, українські сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Вінниччиною.

Тим часом росіяни приховують, скільки втратили людей після ракетного обстрілу готелю в Хрустальному Збройними Силами України.

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