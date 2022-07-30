Вночі окупанти обстріляли ракетами Харків, влучили в будівлю навчального закладу

Інформації про постраждалих немає.

Окупанти вночі вдарили ракетами С-300 по Харкову. Був "приліт" в Слобідський і Новобаварський райони.

Про це повідомив у Telegram мера міста Ігор Терехов.

За його словами, перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", – йдеться в повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив у Telegram, що окупанти завдали ударів по Слобідському та Новобаварському районах.

Близько третьої години наслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа.

Близько п’ятої години окупанти влучили в землю біля раніш зруйнованої будівлі. Попередньо – постраждалих немає. За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300.

Нагадаємо, вночі 29 липня окупанти знову обстріляли Харків, відомо про два “прильоти” у центр міста.