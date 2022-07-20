Більше 5 тисяч українських дітей примусово депортовані до Росії чи окупованих територій

5100 українських дітей примусово депортовані до Росії чи окупованих територій. Однак, точної цифри наразі встановити неможливо. З 1 серпня запрацює єдина інформаційна платформа для пошуку своїх дітей.

Про це на брифінгу повідомила радник-уповноважений президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає кореспондент LB.ua.

"На сьогоднішній ранок понад 1032 українські дитини постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення та збройної агресії РФ. За офіційною статистикою, 353 дитини загинули та понад 679 отримали поранення. Звичайно, ми не можемо порахувати точну кількість жертв, оскільки рашисти не пускають нас на нашу територію, щоб ми могли знайти та порахувати наших вбитих дітей", - заявила вона.

За її словами, російські окупанти продовжують примусову депортацію українських дітей.

"Російська влада озвучує у відкритих джерелах цифру у 350 тис. евакуйованих дітей. Це не евакуація, оскільки за таких умов дітей мали б негайно повернути на територію України. За всіма діями РФ не збирається їх повертати. Тому ми за всіма ознаками говоримо про примусову депортацію та примусове переміщення. На жаль, ми не можемо назвати точну цифру дітей, які були депортовані у супроводі чи без на окуповані території, до Росії… Тому ми не можемо спростувати чи підтвердити цифру у 350 тис. дітей… Цифра, яка нам точно відома станом на зараз, це 5100 — кількість звернень до Національного інформаційного бюро. І вона з кожним днем збільшується", - додала Герасимчук.

Ці списки Національного інформаційного бюро передається до Червоного Хреста та міжнародних організацій для подальшого пошуку примусово депортованих дітей.

Герасимчук також повідомила, що 1 серпня з'явиться єдина інформаційна платформа "Діти війни", де щоденно буде оновлюватися уся інформація та статистика щодо дітей під час воєнних дій.

Наразі вже вдалося повернути 46 українських дітей.

"Зараз дуже важливо зрозуміти, що без поіменних списків неможливо розпочати пошукові дії по всім депортованим. Тому ми не коментуємо цифру у 350 тис. дітей з їх сторони. Оскільки вона не підкріплена жодним списком. Просто звучать заяви. Тому на першому етапі ми маємо ідентифікувати дані. Ми це робимо усіма можливими способами", - зазначила дитячий омбудсман.

Нагадаємо, внаслідок російського вторгнення загинули 353 дитини. Понад 662 отримало поранення різного ступеня тяжкості.