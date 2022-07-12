В ході спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців

Сили спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України звільнили з полону на тимчасово окупованих територіях Херсонщини пʼятьох українців.

Фото: ГУР Міноборони

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у телеграм ГУР Міноборони.

Серед звільнених – військовий ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних. Одна людина має серйозне бойове поранення.

Всі звільнені перебувають під опікою української влади і отримують належне лікування.

Деталі спецоперації не повідомляються.

29 червня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення Росії обмін полоненими. Тоді були звільнені 144 українця, зокрема 95 – полонених з Азовсталі. За словами родин захисників Маріуполя, окупанти примушують полонених українців давати неправдиві свідчення.

З травня питанням звільнення полонених займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України. До цього цим питанням опікувалося Мінреінтеграції.