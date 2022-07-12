Станом на ранок 12 липня рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у місті Часів Яр 34 загиблих, серед них – дитина 2013 року народження.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, станом на 6:30 працівники ДСНС розчистили близько 70% руїн.

Нагадаємо, російські окупанти з "ураганів" у суботу атакували Часів Яр, зруйнувавши 5-поверховий житловий будинок.

Станом на 18:00 неділі повідомлялося про 15 загиблих, знайдених під завалами, та шести врятованих. Також повідомлялося про 23 людини, зокрема дитину, які на той час залишалися під завалами.

О 14:30 в понеділок, 11 липня, стало відомо про дев'ятьох врятованих. Водночас у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів тіла 26 загиблих.

О 18:00 у понеділок повідомлялося, що виявлено тіла 31 особи. О 23:47 стало відомо про 33 загиблих осіб.