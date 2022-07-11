Вранці Харків зазнав обстрілу з РСЗВ. Є загиблі і поранені

Вранці 11 липня російська армія знову обстріляла Харків. Вогонь, за попередніми даними, вівся із реактивних систем залпового вогню, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

"Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях", – написав він.

Синєгубов згодом уточнив, що загинули троє людей, 28 – поранені.

"За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули", – написав він.

Цієї ночі, починаючи з 3:40, ворог завдав по Харкову трьох ракетних ударів. Одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку. Всі удари були завдані по цивільній інфраструктурі.