Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл Харкова.

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). За даними слідства, 3 липня о 4 ранку російські військові здійснили ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова. Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, отримала поранення власниця - 54-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено будівлю школи, розташованої поруч. Глибина воронки складає 6 метрів, ширина - 10.

Місце оглянули правоохоронці У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські війська не здатні взяти в облогу Харків чи безпосередньо увійти до міста, тому потреби в масовій евакуації з обласного центру немає.

Однак, окупанти продовжують завдавати ракетних ударів та обстрілювати місто із реактивних систем залпового вогню.