У Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох

У Чорному морі кількість кораблів, що погрожують Україні ракетними ударами зросла до трьох.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Десантні – не спостерігаються.

Окупанти відтягнули два підбиті “потопельники” з числа “Рапторів” від Зміїного до пункту базування в Севастополі із “залишками надії їх реанімувати”.

“Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною. Ворог, щоб хоч якось виправдати своє руйнування цивільних об’єктів, продовжує інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в соціально чутливих місцях (школах, лікарнях, дитячих садках і т.п)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня в акваторії Чорного моря відбулося перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, туди увійшов російський фрегат “Адмірал Макаров”.