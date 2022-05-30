Боєць Нацгвардії збив вже третій ворожий літак

Строковик Нацгвардії у Запорізькій області збив уже три ворожі літаки, вправно застосовуючи ПЗРК "Ігла".

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії.

“Я збив не “вже” три літаки, як кажуть, а ще лише три літаки і буду знищувати їх доти, доки буде потрібно – до самої нашої перемоги!” – зазначив нацгвардієць.

Черговий російський бойовий штурмовик СУ-25 “Грач” був збитий бійцем вчора, 29 травня.

Як запевняють в Нацгвардії, влучність та професіоналізм “Запорізького месника” неабияк наганяють страху на окупантів, судячи із ворожих радіоперехоплень.

Нагадаємо, 23 травня під час виконання бойових завдань військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України збив російський штурмовик.