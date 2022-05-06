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Відновленя штурму "Азовсталі" повʼязано з бажанням Росії досягти успіху до 9 травня, – Міноборони Великобританії

Британська розвідка вважає, що ворог не досягне успіхів у планах щодо Донбасу, допоки на заводі триватиме український спротив. 

Відновленя штурму "Азовсталі" повʼязано з бажанням Росії досягти успіху до 9 травня, – Міноборони Великобританії
Азовсталь

Російські війська другий день поспіль продовжують наземний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це йдеться у ранковому звіті міністерства оборони Великобританії.

"Відновлення зусиль Росії щодо захоплення "Азовсталі" та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні", – вважають британскі військові. 

Ці зусилля коштують росіянам техніки, боєприпасів та живої сили.

"Поки український спротив триватиме на "Азовсталі", російські втрати будуть продовжувати нарощувати та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", – додали британці.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, в Маріуполі ворог продовжує блокування підрозділів сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах за підтримки авіації поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На "Азовсталі" штурм утримують наші захисники, зокрема полк "Азов" і 36 бригада. З укриттів підприємства триває евакуація цивільного населення. 

Українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій. У Запоріжжі 8 травня запрацює посилена комендантська година, а мер Івано-Франківська закликав містян або виїхати з міста, або сидіти вдома 7-10 травня. 

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