В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
Автор фрази про "русскій корабль": Якби росіяни дізналися, що це я сказав, то додому не повернувся б
У Росії залишилася доба до дефолту
У Росії залишилася доба до дефолту
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Орбан сказав, що у росіян є план - все закінчиться 9 травня, - Папа Франциск
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
Росія вперше від початку повномасштабного вторгнення завдала удару по Закарпаттю (оновлено)
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
Старух закликав людей у Токмаці та Василівці негайно виходити і чекати на евакуаційну колону
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок обстрілів окупантів загинув журналіст Олександр Махов

Після початку повномасштабної агресії Росії він пішов на фронт.

Внаслідок обстрілів окупантів загинув журналіст Олександр Махов
Олександр Махов
Фото: facebook.com/www.ukraine24.ua

Від обстрілів російськиї окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

Про це повідомляє канал "Україна 24".

Махов багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал "Дом".

Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

"Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни!Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!", – писав Махов у фейсбуці.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст "Військкор". У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва окупантами 28 квітня загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.

Станом на 16 квітня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни в Україні від дій окупантів загинув 21 журналіст.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також