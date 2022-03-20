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​У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду сталася пожежа в багатоповерхівці

П'ятеро людей постраждали.

​У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду сталася пожежа в багатоповерхівці
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому багатоповерховому будинку.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

О 14:24 загоряння було локалізовано та о 14:41 - ліквідовано.

Від ДСНС задіяли сім одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу. Також проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано шестеро осіб.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що на даний момент загиблих немає. П'ятеро людей постраждали, двох із них відправили до лікарні.

"Друзі! Дорогі кияни! Ворог продовжує обстрілювати столицю. В Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі. На даний момент - загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - сказав Кличко.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, в суботу, 19 березня, окупанти вперше за багато днів не обстрілювали столицю.

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