У Волинській області з 17 березня відновлюють виробництво та продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв

У Волинській області з 17 березня відновлюють продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"З 17 березня на території нашої області буде відновлено продаж пива, вина та слабоалкогольних напоїв. Волинська обласна військова адміністрація прийняла це рішення відповідно до постанови Кабінету міністрів України, у якій зазначається те, що пиво є слабоалкогольним напоєм", - написав він у фейсбуці.

Погуляйко пояснив, що в прийнятті цього рішення ОВА керувалася перш за все тим, що на Волині є декілька пивоварних заводів, які через запровадження воєнного стану змушені були припинити свою роботу, а разом із тим сотні людей втратили робочі місця.

Голова ОВА закликав волинян поставитися до цього рішення з розумінням і пам’ятати, що заборона на продаж алкоголю у період воєнного стану не відміняється.

"Тому наша область має забезпечувати надійний тил – бізнес повинен працювати і наповнювати місцевий бюджет (пам'ятаймо, що із надходження податків ми можемо купувати воєнну амуніцію для наших воїнів-захисників)", - додав він.

Нагадаємо, повну заборону на продаж алкоголю запровадили також у Києві та Львові.

Раніше повідомлялося, що на Волині водіїв, які під час воєнного стану будуть піймані за кермом напідпитку, вилучатимуть авто на користь Збройних сил України.