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В Одесі заповнили усі продовольчі склади

Також Укрзалізниця запланувала додаткові евакуаційні поїзди.

В Одесі заповнили усі продовольчі склади
Фото: moloda-gvardiya.com.ua

Усі райони Одеської області наповнили продовольчі склади. Про це повідомляє Суспільне.Одеса з посиланням на облдержадміністрацію. Там кажуть, що в регіоні не буде проблем з продуктами.

Крім цього Укрзалізниця запланувала додаткові евакуаційні поїзди далекого сполучення та Інтерсіті+ з Одеси. Також курсуватимуть наступні міжміські потяги:

№106 Одеса – Київ о 03:54

№078 Одеса – Ковель о 00:58

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що російські війська готуються до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснюють загін кораблів вогневої підтримки і ракетна катерна ударна група. 

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