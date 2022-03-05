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Bloomberg та CNN перестають працювати в Росії

Усе через "закон про фейки".

Bloomberg та CNN перестають працювати в Росії
Фото: aukett-heese.com

Bloomberg News та CNN тимчасово перестають працювати в Росії. Про це повідомляє УП з посиланням на головного редактора Bloomberg Джона Міклетвейта та представника CNN у The Hollywood Reporter.

Видання перестають працювати через "закон про фейки", який почав діяти в Росії з 4 березня. За словами Джона Міклетвейта, закон "унеможливлює збереження будь-якої подоби нормальної журналістики всередині країни".

Нагадаємо, що за останні дві доби в боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (м. Ульяновськ). Про це повідомляє Міністерство оборони

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