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Орієнтовні втрати противника скали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів, – Генштаб

Знищено 939 бойових броньованих машин противника, 251 танків, 105 артсистем і 18 засобів ППО.

Орієнтовні втрати противника скали 9166 осіб, 33 літаки і 37 гелікоптерів, – Генштаб
Фото: Міноборони України

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня орієнтовно склали:

  • особового складу / personnel - близько / aprox. 9166 осіб,
  • танків / tanks ‒ 251 од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 939 од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 105 од.,
  • РСЗВ / MLRS - 50 од.,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 18 од.,
  • літаків / aircraft – 33 од. (уточнюється),
  • гелікоптерів / helicopters – 37 од. (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки / vehicles - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од.,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили в Генштабі ЗСУ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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