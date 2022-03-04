Мер Боярки оголосив евакуацію мешканців кількох сіл
Мер Боярки оголосив евакуацію мешканців кількох сіл
У Києві пролунали кілька потужних вибухів (оновлено)
У Києві пролунали кілька потужних вибухів (оновлено)
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Маріуполь вистояв, по Миколаївщині були авіаудари, – зведення від усіх ОДА станом на ранок
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Генштаб оприлюднив оперативну інформацію про вторгнення: білоруські військові отримали наказ перетнути кордон України
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Військові захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек"
Військові захопили біля Чернігова важку систему озброєння ТОС-1А "Солнцепек"
ЗСУ показали фото розбитої ворожої техніки на Сумщині: ворог не доїхав до цілі 20 км
ЗСУ показали фото розбитої ворожої техніки на Сумщині: ворог не доїхав до цілі 20 км
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Під Харковом узяли в полон елітну бойову частину російської армії, якою ворог хвалився на всіх парадах
Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
Генштаб, ранковий звіт: окупаційні війська не досягають успіху
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві на Софії Київській встановили новий хрест

Попередній хрест, який реставрували ще за радянських часів, упав в наслідок шквального вітру 14 січня 2022 року.

У Києві на Софії Київській встановили новий хрест

У Києві на Софії Київській 2 березня встановили новий хрест. Про це повідомляє протоієрей, священник Православної церкви України Георгій Коваленко.

Попередній хрест впав з церкви 14 січня 2022 року внаслідок шквального вітру. Його востаннє замінювали ще за радянських часів. Але тоді реставратори огорнули чорний метал основи хрестів міддю. Це спровокувало прискорене руйнування.

Як зазначає Георгій Коваленко, для встановлення хреста знадобився 34-метровий кран.

"Сьогодні відбувається символічний знаковий момент. Ми встановлюємо знову хрест на бані Софії Київської. І віримо, що, як Софія Київська простояла вже тисячу років, так і зараз ми з Божою допомогою і допомогою наших хлопців пререможемо. Бо Бог не в силі, а в правді. І правда - на нашому боці", - зазначив Георгій Коваленко. Також протоієрей освятив сам хрест і роботу людей, які працювали над його встановленням.

Нагадаємо, два дні тому стало відомо, що російський агресор готує авіаудар по собору Святої Софії в Києві.

Настя ІванцівНастя Іванців, кореспондентка відділу "Суспільство"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також