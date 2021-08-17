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У Києві для постановки до Дня незалежності закрили інсталяції Майдану на Інститутській

Портрети загиблих затулили радянськими автоматами з водою та "квартирами". 

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні (частина вулиці Інститутської) до Дня Незалежності вирішили встановити декорації для святкової постановки посеред меморіалу загиблим учасникам Революції Гідності.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Декорації затуляють портрети загиблих, повідомив у Facebook журналіст Богдан Кутєпов.

Серед предметів, які вже встановили, є імітація стін квартири та радянські автомати з водою. 

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

За словами кореспондента LB.ua, нині на місці перебувають правоохоронці, які хочуть перевірити дозвільні документи на встановлення елементів виставки. Також там перебуває депутат Київради Олександр Погребиський.

Монтувальники експозиції відмовили йому в наданні документів, однак, за словами поліції, ці документи існують, однак їх мають привезти. Саме через наявність документів на встановлення і була подана заявка на подію і надано поліцію для охорони. 

Працівники КП "Київблагоустрій" намагаються з'ясувати, чи є насправді дозвільні документи. 

Директор Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло в коментарі журналістам повідомив, що на алеї монтують декорації до 30-річчя Незалежності.

"Про саму ідею нас усно інформували, ми радили звертатися до зацікавлених сторін і попередили організаторів щодо інформування Офісу генпрокурора, бо територія під арештом і є слідчі дії, а також звертатися до родин Небесної Сотні. Письмових деталей ми не отримували, про це дізнались уже на місці", – зазначив він. 

Пошивайло додав, що музей звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики з проханням надати детальну інформацію про те, що нині відбувається на алеї. 

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Депутатка Київради Аліна Михальова написала в Facebook, що згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється.

Після розстрілів активістів 18-20 лютого на Інститутській облаштували меморіал для вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні. Вулицю вислали квітами, потім там почали з'являтися пам'ятники та меморіальні таблички. Від вулиці також умовно виділили Алею Героїв Небесної Сотні, яку зробили пішохідною. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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