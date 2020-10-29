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Мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу

Йому було 47 років.

Мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Олег Бондаренко
Фото: http://ns-mrada.cg.gov.ua/

Через коронавірусну хворобу помер міський голова міста Новгород-Сіверський (Чернігівська область) Олег Бондаренко. 

Про це у Facebook повідомив народний депутат (фракція "Слуга народу") Максим Зуєв.

"Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгород-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Зуєв. 

Олегу Бондаренко було 47 років.

З березня 2014 року по 13 листопада 2015 року Олег Бондаренко працював на посаді голови Новгород-Сіверської районної ради. На посаді Новгород-Сіверського міського голови працював з 18 листопада 2015 року.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусної недуги помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.

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