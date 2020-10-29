Мер Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу

Йому було 47 років.

Через коронавірусну хворобу помер міський голова міста Новгород-Сіверський (Чернігівська область) Олег Бондаренко.

Про це у Facebook повідомив народний депутат (фракція "Слуга народу") Максим Зуєв.

"Пішов з життя Олег Бондаренко, мер Новгород-Сіверського. Ковід. Щирі співчуття рідним та близьким", - повідомив Зуєв.

Олегу Бондаренко було 47 років.

З березня 2014 року по 13 листопада 2015 року Олег Бондаренко працював на посаді голови Новгород-Сіверської районної ради. На посаді Новгород-Сіверського міського голови працював з 18 листопада 2015 року.

Нагадаємо, 28 жовтня від коронавірусної недуги помер чинний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером перегонів на пост голови Бориспільської ОТГ.