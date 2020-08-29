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У Харківіський області поліція евакуювала ромські родини через сутички з місцевими мешканцями

Місцеві влаштували мітинг, який перетворився на зіткнення. 

Фото: hk.npu.gov.ua
У Андріївці Харківської області місцеві мешканці влаштували акцію протесту через невдоволення діями ромських родин, які мешкають на території району.

До домівок ромів прийшло близько 500 місцевих мешканців, після чого мирна акція переросла в зіткнення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

"Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua
Фото: hk.npu.gov.ua

Територію селища оточили правоохоронці. Громадський порядок охороняють близко 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.

Зазначається, що унаслідок події ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, що у квітні 2020 на вулиці Великій Китаївській у Києві підпалили намет, в якому жили четверо ромів із Закарпаття. 

Роми також розповіли, що на них напали двоє молодих людей, які почали розпорошувати паралітичний газ. 

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