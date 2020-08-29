До домівок ромів прийшло близько 500 місцевих мешканців, після чого мирна акція переросла в зіткнення. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.
"Відразу по тривозі було піднято особовий склад районної поліції, які евакуювали ромські родини з епіцентру конфлікту", - йдеться у повідомленні.
Територію селища оточили правоохоронці. Громадський порядок охороняють близко 80 працівників Балаклійського відділу поліції та бійців спецпідрозділів поліції особливого призначення.
Зазначається, що унаслідок події ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у квітні 2020 на вулиці Великій Китаївській у Києві підпалили намет, в якому жили четверо ромів із Закарпаття.
Роми також розповіли, що на них напали двоє молодих людей, які почали розпорошувати паралітичний газ.