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Украинские ракеты "Нептун" впервые одновременно поразили две цели

Расстояние между целями составляло более 20 км.

На полигоне "Алибей" в Одесской области 27-29 мая состоялся новый этап государственных испытаний комплекса крылатых ракет "Нептун". Как сообщает "АрмияInform", в этот раз впервые были запущены две ракеты, которые успешно поразили две цели в Черном море.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ракеты были выпущены с интервалом две секунды, рассказал гендиректор КБ "Луч" Олег Коростелёв.

"После старта с пусковой установки две ракеты вышли по запрограммированному маршруту к двум целям в Черном море. Благодаря специальной полетной задаче, каждая головка самонаведения ракеты получила координаты целей: курс, дальность полета и время, которое затрачивается для захвата каждой из целей. Первая морская цель находилась на расстоянии 85 километров, а вторая - на расстоянии до 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров. Во время своего полетного пути за 10-15 километров до двух точек поражения ракеты самостоятельно снизились до 5 метров над уровнем Черного моря. Далее ракеты рассчитали оптимальную точку попадания, преодолели путь, который остался, и уничтожили две морские цели", - рассказал он.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, что береговой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" разрабатывается конструкторским бюро "Луч".

Боеприпасом для украинского "Нептуна" служит новейшая крылатая ракета Р-360, которая способна поражать надводные и надземные цели на расстоянии более 300 км.

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