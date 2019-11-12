Рада поддержала запрет пластиковых пакетов

Некоторые пластиковые пакеты в Украине запретят с 2022 года.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект № 2051-1, предлагающий запретить пластиковые пакеты с 2022 года. Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады.

За соответствующее решение проголосовало 365 нардепов.

Законопроект предлагает запретить продажу пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. Ограничения не будут распространяться на биоразлагаемые пакеты, сверхлегкие пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек).

Кроме того, ограничения не будут распространятся на пакеты, которые используются для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса, а также сыпучих продуктов, льда, которые используются в качестве первичной упаковки в объектах розничной торговли.

Помимо этого предлагается запрет на продажу оксоразлагаемых пластиковых пакетов с 1 января 2022 года.

Напомним, в октябре сообщалось, что депутаты собираются поэтапно ввести ограничения на производство, использование и распространение моющих средств, содержащих фосфаты, анионные поверхностно-активные вещества и хлорсодержащие вещества.

За принятие соответствующего законопроекта №1170 за основу проголосовало 240 депутатов при 226 необходимых.