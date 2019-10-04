На расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. Об этом на фейсбуке сообщает ГосЧС.
Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку.
«4 октября в 7:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12», - сказано в сообщении.
В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Возгораний не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГосЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.
Обновление. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил у себя на фейсбуке, что в результате аварийной посадки погибло три человека, трое тяжело травмированных, еще двоих человек ищут спасатели. Позже министр сообщил, что количество погибших возросло до пяти человек.
Криклий также отметил, что на борту самолета было 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз.
«Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование», - сообщил Криклий.
Обновление 11:04 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что двоих пострадавших направили в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, еще одного пострадавшего пытаются освободить из самолета.
"Интерфакс-Украина" сообщает, что заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк с эфире канала "112 Украина" сказал, что аварийная посадка была совершена из-за ошибки пилота или из-за нехватки горючего.
"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет. Сейчас все обстоятельства расследуются", - сказал Лавренюк.
По его данным, самолет перевозил 10 тонн груза.
ГосЧС деблокировало третьего пострадавшего и напрвило в больницу.
Напомним, в июне в Киеве возле спортивной базы «Святошин» самолет Ан-2 совершал аварийную посадку на воду. Двое из трех членов экипажа были госпитализированы с телесными повреждениями.