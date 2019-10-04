Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

На расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. Об этом на фейсбуке сообщает ГосЧС.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: ГосЧС

Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку.

«4 октября в 7:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12», - сказано в сообщении.

В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Возгораний не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГосЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Обновление. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил у себя на фейсбуке, что в результате аварийной посадки погибло три человека, трое тяжело травмированных, еще двоих человек ищут спасатели. Позже министр сообщил, что количество погибших возросло до пяти человек.

Фото: Владислав КриклийФБ

Криклий также отметил, что на борту самолета было 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

«Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование», - сообщил Криклий.

Обновление 11:04 Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что двоих пострадавших направили в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, еще одного пострадавшего пытаются освободить из самолета.

Фото: Андрей СадовыйФБ

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

"Интерфакс-Украина" сообщает, что заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк с эфире канала "112 Украина" сказал, что аварийная посадка была совершена из-за ошибки пилота или из-за нехватки горючего.

"Сейчас рассматривается две версии. Первое – это то, что кончилось горючее, второе – это ошибка пилота, потому что самолет выходил не на визуальный заход, а на инструментальный. Поэтому то, что была плохая погода - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет. Сейчас все обстоятельства расследуются", - сказал Лавренюк.

По его данным, самолет перевозил 10 тонн груза.

ГосЧС деблокировало третьего пострадавшего и напрвило в больницу.

Напомним, в июне в Киеве возле спортивной базы «Святошин» самолет Ан-2 совершал аварийную посадку на воду. Двое из трех членов экипажа были госпитализированы с телесными повреждениями.