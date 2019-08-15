Осужденного на девять лет корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова, который сегодня вышел на свободу по "закону Савченко", возмущенные жители облили зеленкой и томатным соком.

Местный сайт mrpl.сity сообщает, что на выходе из мариупольского следственного изолятора Валерия Кирсанова напали жители микрорайона "Восточный" и активисты. В руках некоторые активисты держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

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"Когда Кирсанов вышел, пастор местной церкви предложил ему покаяться. Другие активисты кричали «на кладбище поезжай на могилы убитых детей». Таксист, приехавший забрать Кирсанова, уехал без него. Поэтому мужчина с женой отправился домой пешком", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кирсанов отбывал наказание по приговору Приморского районного суда Мариуполя от 18 июня 2019, но согласно "закону Савченко", сегодня вышел на свободу.

Первый приговор Кирсанову был вынесен еще в 2016 году, но в мае 2017 года его отменили в апелляционной инстанции, направив дело на новое рассмотрение.

Мариуполец Валерий Кирсанов 1975 года рождения начал сотрудничать с "ДНР" в ноябре 2014 года, получив позывной Гаишник. Он передавал боевикам информацию о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, участвовавших в проведении антитеррористической операции. Эту информацию террористы использовали для артиллерийских обстрелов.

24 января 2015 года он корректировал огонь террористов. Боевики планировали обстрелять позиции ВСУ, но из-за неточных координат ракеты попали в жилой микрорайон "Восточный" Левобережного района Мариуполя.

В результате погибли 30 человек, более 100 получили ранения.

Корректировщика признали виновным в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК) и в незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК).