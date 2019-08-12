КП "Плесо" не рекомендует купание на всех муниципальных пляжах Киева

Пробы воды открытых водоемов по состоянию на 5 августа не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на всех 14 муниципальных пляжах Киева по состоянию на 12 августа. Об этом указано на сайте предприятия.

На всех пляжах вывешен желтый флаг (купаться не рекомендуется). Подобные статусы определяются по результатам проб воды.

Согласно информации Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 5 августа 2019 года не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

Среди выявленных несоответствий Госпродпотребслужба выделяет превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах "Венеция", "Веселка" "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина" и "Черторой".

На пляже "Черторой" также зафиксировано наличие на поверхности воды мелких водорослей.

Также не отвечает требованиям водородный показатель пляжа "Радуга" и биохимическая потребность в кислороде (БПК5) на пляжах "Радуга" и "Тельбин".

Напомним, в этом году восемь столичных пляжей получили экологические сертификаты - международную награду «Голубой флаг». Среди них, семь муниципальных пляжей: «Радуга», «Венеция», «Галерный» и «Молодежный», «Детский», «Золотой» и «Пуща-Водица».