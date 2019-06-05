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"Лото-Забава": 20-й миллионер 2019 года появился в Винницкой области Новости компаний

"Лото-Забава": 20-й миллионер 2019 года появился в Винницкой области

Во время розыгрыша 1034-го тиража, который состоялся 2 июня 2019 года, в «Великій грі» был выигран 1 000 000 гривен. Счастливчик приобрел выигрышный билет №0189929 в г. Хмельник Винницкой области на фирменном столе «М.С.Л.», расположенном в супермаркете по адресу: пл.Свободы, 1. Победитель стал 332-м на общем счетчике миллионеров и мультимиллионеров «Лото-Забава» и уже двадцатым в этом году.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает любимца фортуны посетить Киев, стать почетным участником «КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ «М.С.Л.» и принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек.  Напомним, 18-19 мая 2019 года этим предложением воспользовалась победительница из Ивано-Франковской области - Галина Кориневич. Она провела насыщенные выходные в столице, изюминкой которых стали посещения Дня рождения загородного зоопарка «12 месяцев» и концерта симфонического рока Rockoko.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет главного победителя или главную победительницу 1034-го тиража и советует обращаться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

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