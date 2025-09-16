Politico: ЄС відклав ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Його мали представити завтра

МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаПолітика

Politico: ЄС відклав ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Його мали представити завтра

Оголошення санкцій відклали через тиск Трампа, який вимагає, щоб країни НАТО та ЄС перестали купувати російську нафту.

Politico: ЄС відклав ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Його мали представити завтра
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Наступний 19-й пакет санкцій проти Росії не буде представлений у середу, 17 вересня, повідомляє Politico із посиланням на дипломата ЄС. 

Видання зазначає, що оголошення нового пакета санкцій зняли з порядку денного, оскільки президент США Дональд Трамп тисне на країни НАТО та ЄС, щоб вони перестали купувати російську нафту. Її купують Словаччина та Угорщина.

Відомо, що цю інформацію країни ЄС отримали в понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

Зазначимо, що в 19-му пакеті санкцій ЄС планує ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies