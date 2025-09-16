Politico: ЄС відклав ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Його мали представити завтра

Оголошення санкцій відклали через тиск Трампа, який вимагає, щоб країни НАТО та ЄС перестали купувати російську нафту.

Наступний 19-й пакет санкцій проти Росії не буде представлений у середу, 17 вересня, повідомляє Politico із посиланням на дипломата ЄС.

Видання зазначає, що оголошення нового пакета санкцій зняли з порядку денного, оскільки президент США Дональд Трамп тисне на країни НАТО та ЄС, щоб вони перестали купувати російську нафту. Її купують Словаччина та Угорщина.

Відомо, що цю інформацію країни ЄС отримали в понеділок, без жодних подробиць про те, коли будуть оприлюднені санкції. Речник Європейської комісії відмовився від коментарів.

Зазначимо, що в 19-му пакеті санкцій ЄС планує ввести обмеження щодо російських банків та енергетичних компаній, а також обмежити в’їзд для росіян до Євросоюзу.