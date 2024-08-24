У Києві почалися урочистості з нагоди Дня незалежності. Участь у заходах беруть польський президент Анджей Дуда та голова уряду Литви Інґріда Шимоніте.

У вітальному слові український президент Володимир Зеленський сказав, що держава завдяки єдності дала історичну відповідь, чи бути Україні та бути українцям. Кожен своїми діями зараз визначає долю свого народу, і весь народ визначає долю кожного.

"Саме так сталося після 24 лютого в Україні. Проти вторгнення в нашу держав постав весь український народ. Мільйони український очей, які відреагували не страхом, а рішучістю", – сказав він.

Президент закликав пам'ятати, якою ціною Україна виборює собі життя – ціною героїв, які загинули, щоб жити могла Україна.

"Ми не йшли війною до Росії. Це звідти сюди несуть руїни і намагаються нав'язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо, разом з нашими партнерами", – сказав він.

Президент повідомив про те, що сьогодні відбулося перше бойове застосування ракети-дрона "Паляниця". Ворога вражено.

Після слів Зеленського виступ почав Анджей Дуда.

"Польща поруч з вами від самого початку російського вторгнення. Я особисто був в Києві з президентом Литви Ґітанасом Науседою за день до того, як російські війська вторглися в України, 23 лютого", – сказав він.

Дуда назвав винятковою честю виступати перед українцями в Києві у День 33 річниці незалежності.

Це певною мірою також день незалежності всієї Центральної Європи. Адже без незалежності України важко уявити незалежні Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо, і тому я тим більше радий, що ми зібралися тут разом. Понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну і відстоюєте незалежність. Платите найвищу ціну", – сказав він.

Дуда додав, що Польща підтримуватиме боротьбу України за свободу аж до перемоги. Він висловив упевненість, що незабаром війна завершиться перемогою "сил свободи над світом тиранії".

Інґріда Шимоніте провела українською мовою.

"Як і весь цивілізований світ – захоплююсь вами і щиро вам вдячна. Захищаючи свою землю, ви захищаєте нас усіх. Бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги. Я не лише сподіваюсь – я вірю, що день перемоги обов'язково настане", – сказала прем'єрка.

Вона додала, що Литва надалі робитиме все, щоб наблизити перемогу світла над темрявою.

"Робимо і робитимемо усе, аби наблизити перемогу. Перемогу світла над темрявою... яку святкуватимемо разом. Зі світлом, газом і без русні", – сказала прем'єрка.

Після промов відбулося вручення державних відзнак.