​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району (оновлення)
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
ГоловнаПолітика

Веймарський трикутник: "Майбутнє України в НАТО та ЄС"

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі ухвалили спільну заяву щодо України

Веймарський трикутник: "Майбутнє України в НАТО та ЄС"
Лідери країн "Веймарського трикутника"
Фото: скриншот відео

За підсумками зустрічі у форматі "Веймарського трикутника" (Франція, Німеччина та Польща) міністри закордонних справ ухвалили спільну заяву. Текст розміщено, зокрема, на інтернет-сторінці МЗС Франції.

Країни "трикутника" заявили про свою віру в "сильне та об'єднане НАТО". Росію названо "найбільш прямою та значною загрозою безпеці", а підтримка України буде здійснюватися з "непохитною рішучістю".

Франція, Німеччина та Польща закликали ЄС ухвалити 13-ий пакет санкцій проти Росії. Також вони працюватимуть разом задля "просування України вперед на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України - в НАТО".

За підсумками заяви найближчим часом також має відбутися розширена зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Веймар + Україна".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies