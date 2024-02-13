Веймарський трикутник: "Майбутнє України в НАТО та ЄС"

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі ухвалили спільну заяву щодо України

За підсумками зустрічі у форматі "Веймарського трикутника" (Франція, Німеччина та Польща) міністри закордонних справ ухвалили спільну заяву. Текст розміщено, зокрема, на інтернет-сторінці МЗС Франції.

Країни "трикутника" заявили про свою віру в "сильне та об'єднане НАТО". Росію названо "найбільш прямою та значною загрозою безпеці", а підтримка України буде здійснюватися з "непохитною рішучістю".

Франція, Німеччина та Польща закликали ЄС ухвалити 13-ий пакет санкцій проти Росії. Також вони працюватимуть разом задля "просування України вперед на шляху до членства в ЄС. Майбутнє України - в НАТО".

За підсумками заяви найближчим часом також має відбутися розширена зустріч міністрів закордонних справ у форматі "Веймар + Україна".